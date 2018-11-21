ديفد بورنيت: المصور هو صحفي ينقل الحكاية بالصورة

الشارقة 24:

على هامش مشاركته في المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر 2018"، المنعقد في مركز أكسبو الشارقة، أكد المصور الأميركي ديفيد بورنيت، على أهمية الصورة الصحافية وذلك في معرض حديثه عن إحدى أعماله المشاركة والتي تتناول الثورة الإيرانية.

وفي حوار لـ "الشارقة 24"، صرح بورنيت: التقطت هذه الصورة في إيران قبل حوالي 40 عاماً أبان الثورة الإيرانية التي أطاحت بنظام الشاه سنة 1979، حيث أكد أن صوراً مثل هذه تؤكد على دور المصورين الصحفايين الذين يبذلون أقصى جهودهم لالتقاط أقل عدد ممكن من الصور المعبرة التي تحكي حكايات بأكملها.