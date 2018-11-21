وليام كيث: "إكسبوجر" منصة عالمية خصبة لتبادل الخبرات

الشارقة 24:

أعرب وليام كيث، أحد أشهر المصورين العالميين، عن سعادته بتواجده في إمارة الشارقة وحضوره المهرجان الدولي للتصوير " إكسبوجر 2018" في نسخته الثالثة، والذي انطلق اليوم الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة.

وفي تصريح لـ "الشارقة 24" على هامش المهرجان، أشاد كيث بالتنظيم المتميز للمعرض، معتبراً الحدث منصة رائعة للتعارف وتبادل الخبرات والأفكار مع كبار المصوريين العالميين.

وأضاف بأنه زار عدة معارض بما فيها معرض نيويورك، ومعارض أخرى بالولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، لكنها هذه المرة الأولى التي يزور فيها معرض تصوير في إمارة الشارقة.