إطلاق مسابقة "نتطوع لأجل الشارقة"

الشارقة 24:

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي إطلاق الدورة الأولى من مسابقة "نتطوع لأجل الشارقة"، والتي تهدف إلى استقطاب المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة الشارقة، للمساهمة في تنفيذ أفضل مبادرة تطوعية، بالتزامن مع يوم التطوع العالمي الذي يصادف 5 ديسمبر.

وحددت الجائزة الموعد النهائي لتقديم طلب المشاركة في المسابقة بتاريخ الأول من ديسمبر المقبل؛ فيما سيتم تسليم ملف المشاركة في الـ 6 من يناير، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة وتكريمهم في ملتقى العمل التطوعي الذي سينعقد في الـ 21 من يناير المقبل.

وأكدت سعادة عفاف إبراهيم المري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن مسابقة "نتطوع لأجل الشارقة" تسعى إلى تشجيع مختلف الجهات على المشاركة في تنفيذ المبادرات البناءة التي تسهم في تعزيز جوانب التنمية المجتمعية والإنسانية بالشارقة.

وأضافت "تأتي هذه المبادرة التي تحمل شعار نتطوع لأجل الشارقة؛ ضمن خطة الجائزة الاستراتيجية للأعوام 2016-2018 التي من ضمن أهدافها نشر التطوع بين أفراد المجتمع ومؤسساته بطرح مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التطوع". وبدورها، نوهت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة بأن شروط المشاركة في هذه المسابقة تتضمن أن يكون نطاق تنفيذ المبادرة على مستوى إمارة الشارقة، وأن تخدم المبادرة مجالاً أو أكثر من مجالات العمل التطوعي التي تشمل أحد الجوانب البيئية أو التعليمية، أو التكافل الاجتماعي، أو الصحية، أو المتعلقة بالدين، أو القيم الوطنية، أو الثقافة والتراث أو حماية الضعفاء من كل مكروه، أو مساعدة المتضررين من الكوارث والأزمات.