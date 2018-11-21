"لجنة تخصيص الأراضي" تقر منح 395 قطعة سكنية جديدة لمواطني الشارقة

الشارقة 24:

أقرت اللجنة المؤقتة لتخصيص الأراضي، برئاسة وليد فلاح المنصوري، منح 395 قطعة أرض سكنية لمواطني الشارقة، فيما اعتذرت عن طلبين فقط، لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً في مقر دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة.

وأكد وليد بن فلاح المنصوري، رئيس اللجنة، أن اللجنة قررت في هذا الاجتماع اعتماد 395 قطعة أرض سكنية جديدة للمواطنين في مدينة الشارقة – والمناطق الوسطى والشرقية، إضافة إلى مدن كلباء وخورفكان ودبا الحصن، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، فيما اعتذرت عن طلبين فقط لعدم استيفاء شروط التخصيص.

وأوضح أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي، من الأراضي السكنية، بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعليمات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سموه، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي، وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

حضر الاجتماع الذي عقد برئاسة وليد فلاح المنصوري، عبد الله مطر تريم-نائب رئيس اللجنة، وصالح حميد النقبي، والمهندس أيمن راشد النقبي، والمهندس سالم مبارك بن دلموك، وسلطان محمد بوغانم، وإسماعيل سالم عبيد، وعبد العزيز عبيد الحصان، وعبد الله سالم علي بن هويدن وخليفة سعيد حليس-مقرر اللجنة.