المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة ينظم ورشة "الاتصال الفعال"

الشارقة 24:

نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، ورشة بعنوان "مهارات الاتصال الفعال والشخصية الفعالية"، قدمتها سحر زهران، المحاضرة في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا-كلية الطالبات الجامعية.

واستهدفت الورشة موظفات المكتب الثقافي، وبعض موظفات المجلس الأعلى عموماً، وهدفت لتدريب المستهدفات على مهارات الاتصال الفعال والناجح والمؤثر، وصقل الشخصية الفعالة.

وشملت الورشة محاور عدة، منها مهارات الاتصال الفعال، وعناصر الاتصال، وأنواع الاتصال، ومبادىء الاتصال، ومعوقات الاتصال الفعال، وسمات الشخصية الفعالة وغيرها.