لجنة احتفالات اليوم الوطني بالشارقة تطلق فعالياتها الخميس

الشارقة 24:

مع إطلالة صباح الخميس، تنطلق فعاليات لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، من مدينة خورفكان، حيث التاريخ والحضارة والطبيعة والشواطئ الجميلة، والذكريات المحفورة في الذاكرة والوجدان، عن بطولات صنعت أمجاداً وانتصارات تليق بالوطن ويستحقها.

وتمتد بعد ذلك، لتعم أكثر من 7 مدن ومناطق في الإمارة، لتقدم تشكيلة من الفعاليات الحافلة برائحة الوطن، وعشق لا ينتهي لتراب مجبول بدم الشهداء، وذكريات وجهود القادة المؤسسين، صنّاع الوحدة والمجد، وتأكيد الولاء والانتماء لقيادة رشيدة تسير على نهج القادة المؤسسين، نهج يضع الوطن وراياته وعزه في سويداء القلب، ويصنع مكاناً ومكانة لدولة الإمارات وشعبها، والتي تتطلع دوماً إلى المركز الأول.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، أن دولة الإمارات تعيش هذه الأيام أجواءً مفعمة بالفرح والبهجة، أجواءً وطنية في كل مكان، على مستوى الوطن عموماً، وفي إمارة الشارقة خصوصاً، بمشاركة حيوية في هذا العرس الوطني الكبير، من طلبة المدارس، والمواطنين والمقيمين والزوار.

وأضاف سعادته، أن الفعاليات الكبرى في الإمارة تنطلق، يوم الخميس، بدءاً من مدينة خورفكان، التي تتضمن الأوبريت الغنائي لمجموعة من الفنانين، هم: فايز السعيد، وأريام، ووليد الجاسم، وفيصل الجاسم، ومحمد المنهالي، وعريب، بالإضافة إلى العروض الجوية للقوات المسلحة، كعروض طائرة الميراج 2000، وعروض طائرة F16، وعرض سرب فرسان الإمارات، وعرض فريق المظليين، والفرق الشعبية، والأهازيج التراثية، والفقرات الفنية لطلبة المدارس ومراكز الطفولة، وسيختتم الاحتفال بحفل غنائي وطني، للفنان فايز السعيد، والفنان فيصل الجاسم، والفنان وليد الجاسم.

وأوضح سعادة خالد جاسم المدفع رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، أن الفعاليات تتضمن المسيرة الوطنية أجيال المستقبل، وعروضاً فولكلورية، ومسابقات متنوعة، مثل: مسابقة أجمل فرس وطني، ومسابقة أجمل شراع وطني، ومسابقة أجمل عرض تقديمي لعام زايد.

وأشار سعادته، إلى أن جمهور دبا الحصن، سيكون على موعد مع فعاليات جديدة في اليوم التالي، في 23 نوفمبر، وفي كلباء يوم 24 إلى 28 نوفمبر، بينما تشهد منطقة وادي الحلو، والذيد، والبطائح، والحمرية، فعاليات متنوعة في 29 نوفمبر الجاري.

وأوضح سعادة خالد جاسم المدفع، أن فعاليات الاحتفالات التي تنطلق في 22 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، تشمل أنشطة وبرامج وطنية في أكثر من 7 مدن على مستوى الإمارة، حيث تتوزع الفعاليات والبرامج والأنشطة على مدينة الشارقة، ومدن المنطقتين الوسطى والشرقية، لتسلط الضوء على مشهد الفرح، الذي يعبر عنه المواطنون والسكان، في هذه الأعياد المجيدة.

ولفت سعادته، إلى أن من بين الفعاليات المهمة، تلك التي يحتضنها "المنتزه الوطني"، بدءاً من 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر المقبل، أما أوبريت إمارات زايد، فيأتي على مسرح المجاز في 30 نوفمبر الجاري، في حين سيكون الجميع على موعد مع احتفالية الثاني من ديسمبر في جزيرة العلم.