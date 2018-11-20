أطفال الشارقة تحتفي باليوم العالمي للطفل

الشارقة 24 – وام:

نظمت أطفال الشارقة، يوم الثلاثاء، مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والفنية المتنوعة، احتفالاً باليوم العالمي للطفل، الذي يحتفي به العالم في 20 نوفمبر من كل عام، بهدف تنمية مواهب الأطفال وقدراتهم، على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وإضفاء أجواء من السعادة والمرح في نفوسهم.

تضمن الاحتفال، الذي أقيم في جميع مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، عدداً من الورش، التي تسعى إلى توعية الأطفال، وتُنمي مهاراتهم اليدوية والفنية، وتُطلق لهم العنان لأفكارهم ومخيلتهم في الإبداع والابتكار .

ويأتي احتفال أطفال الشارقة، باليوم العالمي للطفل، تعزيزاً لمعاني التآخي والتفاهم بين الأطفال، وتأكيداً على دعمها لحقوق الطفل، وحرصاً منها على توعية الأطفال، من خلال الفعاليات المتنوعة، التي تحمل قيماً ورسائل توعوية، عن الحقوق التي يتمتع بها الأطفال في الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، التي تسعى إلى توفير الرعاية الشاملة للطفل، والبيئة الصحية السليمة لينشأ بحرية وكرامة.