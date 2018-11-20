كرنفال "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين" يحتفي بإنجازات الإمارة

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، شاركت عصر الإثنين مئات الأسر والأطفال، واليافعين، مع ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية، ووسائل الإعلام، في كرنفال "الشارقة صديقة للأطفال واليافعين" الأول، الذي أقيم على كورنيش بحيرة خالد، احتفاءً بحصول الشارقة على لقب "مدينة صديقة للأطفال واليافعين"، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وانطلقت المواكب الكرنفالية من أمام مسجد النور، على شارع كورنيش البحيرة، وعلى رأسها مركبات شرطة الشارقة، والفرقة الموسيقية العسكرية، وبحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وسعادة المهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، إضافة إلى مسؤولين من مؤسسات حكومة الشارقة.

وتضمن الكرنفال عدداً من المحطات الممتعة، من بينها بالونات "الأحلام الطائرة"، وشخصيات "يربوع"، من "أنا أحب الشارقة"، ومركبة الفقاعات التي تتضمن راقصين يتجولون بين الموكب ومن فوق المقطورة، وفقاعات الشباب التي تتضمن عروضاً راقصة يقدمها أطفال وشباب، يتبعها الحديقة السحريّة على مقطورة متحركة، وراقصات الباليه من مركز كولاج في نادي سيدات الشارقة، إضافة إلى عروض الألعاب الناريّة التي زيّنت سماء واجهة المجاز المائية.

وشارك في موكب الكرنفال كل من إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، ومجلس الشارقة للتعليم، ومبادرة لغتي، ومجلس الشارقة الرياضي، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، و"أطفال الشارقة"، وناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وإدارة سلامة الطفل، وهيئة الشارقة للمتاحف، وأطفال حضانة المدينة الباسمة التابعة لبلدية الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وشبكة الشارقة لحماية الطفولة، وأكثر من 500 من طلاب المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال وشركة بيئة، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، وبلدية الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وغيرها من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية.

وأكدت الدكتور حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، على أن الكرنفال يعد تظاهرة مجتمعية تؤكد مدى اهتمام إمارة الشارقة بالطفولة، وحرصها على حقوق الأطفال واليافعين، وتعكس انتمائهم لمدينتهم الشارقة.

وأضافت الغزال، أن توافد مئات الأسر والطلاب وممثلي المؤسسات الحكومية إلى الكرنفال يجسد التزام جميع العاملين في شؤون الطفولة في الإمارة، بترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرامية إلى توفير جميع المتطلبات اللازمة لتكون الشارقة حاضنة ملائمة للطفل واحتياجاته وطموحاته، ومدينة نموذجية لحاضره ومستقبله".

وأشارت إلى أن الكرنفال يعكس الحرص المجتمعي على الاحتفاء بالمنجزات التي توفر لأطفالنا الأمان والاستقرار، وتشجعهم على الإبداع والتعلم والتقدم، لافتة إلى أن اختيار الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، يضاف إلى جملة الألقاب التي توجت الإمارة مدينة المعرفة والثقافة والفنون والاستقرار الأسري.

من أطفال الشارقة إلى صغار العالم

وتميز الكرنفال بتحية خاصة وجّه من خلالها أطفال الشارقة، من مختلف الجنسيات والأعمار، والمدارس، رسالة إلى أطفال العالم، عبروا فيها عن انتمائهم لكل طفل في كل مكان من العالم، وعن موقفهم الموحد تجاه حماية حقوق الأطفال، مناشدين العالم أن يحث الجهود لتلبية متطلبات الأطفال ورعاية شؤونهم، وجاء في نص الرسالة: "من حق كل طفل أن يلعب، ويفرح، ويتعلم، ويبدع، ومن حق كل طفل أن يعيش مثلنا بأمان، في يوم الطفل العالمي نحن أطفال الشارقة نناشد العالم بأن تكون كل مدينة صديقة للأطفال واليافعين."

مشاركات متميزة

وشارك في الاحتفالية كلّ من مفوضية مرشدات الشارقة، حيث شاركت 20 مرشدة وزهرة من منتسباتها في تقديم تحية العلم قبيل انطلاق المسيرة، فيما شارك من مجلس الشارقة الرياضي لاعبو رياضة الجوجيتسو والكاراتيه، وكرة السلة وكرة اليد.

وشاركت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بـ 20 من لاعبات كرة السلة واليدّ والكاراتيه والمبارزة، كما شارك عدد من طلاب المدارس الخاصة بتقديم وصلة "الحديقة السحرية"، وجاءت مشاركة أطفال الشارقة من خلال تقديم الفرقة الموسيقية العسكرية للأطفال، التحية العسكرية، جنباً إلى جنب مع أفراد من أكاديمية العلوم الشرطية، فيما شارك 15 طفلاً وطفلة من نواب مجلس شورى أطفال الشارقة في المسيرة تمثيلاً لمجلسهم البرلماني.

وشارك مجلس الشارقة للتعليم بشخصيات كرتونية، وبحضور أطفال من الحضانات التابعة للمجلس، وكانت الفرق التطوعية: فريق قمة للتطوع، وفريق ساند، على أهبة الاستعداد لتسيير تقدم المواكب، والمحافظة على سلامة الجماهير وإرشادهم خلال الحفل.

وشارك طلاب المدارس الحكومية بارتداء أزياء مهن، جسدت طموحاتهم وتطلعاتهم للمستقبل، بالإضافة إلى مشاركات من المدارس الخاصة بعروض "الحديقة السحرية" وعرض الكرات خلال المسيرة.

وأنتج مكتب الشارقة صديقة للطفل، أغنية خاصة للكرنفال، رددها أطفال وطلاب المدارس خلال المسيرة، وانطلقت عبر القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

مسابقات خاصة من "الشارقة 24"

وقدم موقع "الشارقة 24" الإخباري، مسابقات خاصة اشتملت على تصوير الأطفال لفيديوهات خاصة عن أحد المتاحف أو المحميات التي زاروها، ليتم بعدها طرح المشاركات للتصويت من قبل الجمهور لاختيار الفائزين، إلى جانب اتاحة الفرصة لمشاركة الأطفال المراسلين الإعلاميين في تغطية الكرنفال، وأخذ الفيديوهات والتصريحات بأنفسهم، كما أنتج المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فيديو تعريفياً بالشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين، بصوت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.