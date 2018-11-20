"إسلامية الشارقة" تختتم سلسلة ندواتها الأسرية

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في مقرها بضاحية الرحمانية، سلسلة ندوات شرعية أسرية للنساء، نظمتها تحت شعار "الأسرة في الإسلام.. رعاية والتزام"، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في الإمارة، وذلك إيماناً منها بأهمية الاستقرار الأسري في تحقيق الأمن المجتمعي وتحقيق النهضة الشاملة، وانطلاقاً من رسالتها السامية في توعية كافة شرائح المجتمع وتعزيز ثقافتهم الأسرية وفق مبادئ الدين الحنيف.

جاءت الندوة الأولى بعنوان "الرضاعة الطبيعية مطلب شرعي"، حيث بينت الأحكام الشرعية والفقهية المتعلقة بالرضاعة وأهميتها في تنشئة الأطفال وتوفير الحياة الصحية لهم، وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الأسرة.

وتناولت الندوة الثانية التي عقدت بالتعاون مع إدارة حماية حقوق الطفل بدائرة الخدمات الاجتماعية، حقوق الأطفال في الإسلام، وواجبات الآباء والأمهات تجاههم لتنشئتهم تنشئة السوية بعيداً عن الانحراف.

وفي الندوة الثالثة التي حملت عنوان "نحو أسرة آمنة"، بالتعاون مع محكمة الشارقة الشرعية، استعرضت أسباب سعادة الأسرة واستقرارها، والحقوق والواجبات الزوجية على ضوء الشريعة الإسلامية والقانون، مع عرض نماذج من أروقة المحاكم لقضايا أسرية.