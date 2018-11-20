"موارد الشارقة" تنفذ 21 برنامجاً للباحثين عن عمل بشهر ديسمبر

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن تنفيذ 21 برنامجاً تأهيلياً للباحثين عن عمل في مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية خلال نوفمبر القادم، والتي تنفذها الدائرة بناء على متطلبات سوق العمل، ووفقاً للمناهج والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً.

وسيتم تنفيذ 5 برامج تأهيلية في مدينة الشارقة متمثلة بتخطيط نظم إدارة المشروعات، ومهارات موظفي خدمة العملاء، والولاء والانتماء المهني، وسلوكيات الوظيفة العامة، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية.

وتنفذ في المنطقة الوسطى بالذيد والمدام 3 برامج تأهيلية، هي: أساسيات التصوير الضوئي، ومهارات حل المشكلات بطرق إبداعية، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية.

أما في المنطقة الشرقية بخورفكان وكلباء ودبا الحصن فتنفذ 13 برنامجاً تأهيلياً هي: المحاسبة المالية وإعداد التقارير المالية، وإدارة المشتريات والمخازن، وصناعة النجاح، واستراتيجية السعادة، وأسرار التميز في الإدارة المكتبية، والاتجاهات المعاصرة في الخدمة الراقية، والعصف الذهني وحل المشكلات، والطاقة الإيجابية وأثرها في إسعاد المتعاملين، وتنمية المهارات الإدارية، وفن التعامل مع الأنماط البشرية، وبرنامج التوجيه الوظيفي لنظام المقابلات الوظيفية الذي سيعقد على 3 مجموعات في خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وتستمر جميع البرامج مابين يوم إلى خمسة أيام، وتستهدف حملة جميع المؤهلات العلمية من الباحثين عن عمل المدرجين في نظام دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وتهدف البرامج إلى رفع كفاءة المنتسبين، وتطوير مهاراتهم لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل.