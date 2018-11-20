شرطة الشارقة تقدم خدماتها ضمن مبادرة "النقل العام المراعي للسن"

الشارقة 24:

نفذ قسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العديد من خدماته الإنسانية، التي تنوعت بعد إطلاقه لمبادرة "النقل العام المراعي للسن" بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بإمارة الشارقة، والتي تعنى بالتعامل مع شريحة طريحي الفراش من كبار السن.

وأكد الرائد راشد بن صندل رئيس قسم الإنقاذ بشرطة الشارقة، أن القسم يقدم العديد من الأعمال والخدمات الإنسانية التي تعكس الوجه الحضاري لشرطة الشارقة، وانصهارها في الكثير من القضايا التي تهم المجتمع بمختلف شرائحه، وألوانه، وبكل ثقافاته المتنوعة.

وأضاف رئيس قسم الإنقاذ بشرطة الشارقة: أطلقنا قبل عام من الأن مبادرة "النقل العام المراعي للسن"، للتعامل مع شريحة طريحي الفراش من كبار السن، حيث تهدف المبادرة تقديم خدمة نقلهم من منازلهم إلى المستشفيات، أو بالعكس من المستشفيات إلى منازلهم بعد تلقي العلاج، كما يتم نقلهم إلى الدوائر والمؤسسات الخدمية المختلفة التي يتحتم عليهم زيارتها، وتشتمل الخدمة كذلك نقلهم إلى مختلف الإمارات الأخرى إذا تطلب منهم ذلك، حيث نستخدم في عملية نقلهم سيارات مجهزة ومعدة خصيصاً للتعامل معهم بكل سهولة ويسر، وتم التعامل في العام 2017 مع "1755" حالة نقل، بينما ارتفع العدد إلى "2645" حالة حتى الآن، كما تم نقل "2254" من الحالات المرضية الغير طارئة.

وأكد الرائد بن صندل أن شرطة الشارقة تسخر كل ما تملك من إمكانيات، في سبيل القيام دورها المجتمعي، وتوفير أفضل الخدمات لمختلف شرائح المجتمع.