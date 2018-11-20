شرطة الشارقة تنظم محاضرة لمواجهة التنمر المدرسي

الشارقة 24:

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بمسرح إدارة ترخيص الآليات، وبحضور المقدم محمد حسن المناعي رئيس قسم توعية المجتمع، محاضرة مخصصة لمحضاري برنامج "أقدر"، بعنوان "التنمر" لتأهيل عدد من المدربين، وذلك بهدف تقديم مادة علمية حول طريقة التعامل الأمثل مع الطلاب المتنمرين في المدراس، والتي تنعقد خلال يومين، بمشاركة 30 منتسباً.

وتأتي المحاضرات بالتزامن مع أسبوع التنمر، حيث تناولت المحاضرة التي قام بتقديمها الرائد خليل صالح بني حماد، ضرورة التنبه إلى علامات تعرض الطفل للتنمر، وكيفية التدخل لكسر دائرة التنمر، وتقديم الدعم والرعاية له، لضمان بيئة تعليمية آمنة وخالية من التنمر، كما تهدف المحاضرة الى تقديم أفضل الأساليب لوقاية الطلاب من خطر التنمر، ومواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها من خلال إدارة حوار إيجابي مع الطلاب المتنمرين.

وفي نهاية المحاضرة، تقدمت إدارة الشرطة المجتمعية، بالشكر إلى المحاضر على المعلومات التي من شأنها أن تساعد في الحد من تلك الظواهر والسلوكيات العدوانية بين الطلبة سواء كانت في البيئة المدرسية، أو حتى على المستوى الاجتماعي.