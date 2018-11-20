"خيرية الشارقة" تنظم عرساً جماعياً لـ 20 شاباً بغينيا

الشارقة 24:

نظمت جمعية الشارقة الخيرية عرساً جماعياً لـ 20 شاباً في جمهورية غينيا كوناكري بغرب أفريقيا، من المعسرين من الشباب، وقام وفد الجمعية الذي زار 3 دول في غرب أفريقيا هي غينيا كوناكري، وسيراليون، وليبيريا، بتفقد خلالها مشاريع الجمعية المنفذة بتلك البلدان، وتقديم مساعدات الإغاثة العاجلة للفقراء والأسر المتعففة.

وصرح محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع في جمعية الشارقة الخيرية: بناء على توجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، استكملت الجمعية برنامج جولاتها الميدانية لتفقد مشاريعها وأعمالها بالخارج، حيث قام وفد الجمعية بتفقد أعمال الجمعية في غينيا كوناكري وسيراليون وليبيريا، وتم تنظيم وتنفيذ مشروع العرس الجماعي في جمهورية غينيا كوناكري، وجاء المشروع بدعم من الجمعية ليستفيد منه 20 عريساً من الشباب المقبلين على الزواج، من غير المقتدرين على توفير نفقات وكلفة الزواج.

وأشار إلى أنه تم الاطلاع على بقية المشاريع والمنشآت التابعة للجمعية، والتي تضمنت عدداً من المساجد والآبار في بلدتي كولوغري ودنبايا بمدينة دوبريكا، ومن ثم التحرك إلى منطقة موتو بغينيا، حيث تم توزيع توزيع طرود الإغاثة على 50 أسرة من سكان المنطقة، ومن ثم استكمل الوفد جولته إلى جمهورية سيراليون، حيث اطمأن على سير العمل بمشاريع الجمعية هناك، وتم تفقد عدد من الآبار والمساجد المنفذة بمناطق لونغي وريف فريتاون وكبيما وغداهون سوا وبلماغيا وبوه ومصره وتوبادا وكيلاهم وتويو، والالتقاء بمنفذي مشاريع الجمعية في سيراليون، للوقوف على بعض المستجدات المتعلقة بخطة المشاريع للفترة المقبلة والمناطق الأكثر احتياجاً، وتقدير الميزانية المطلوبة لها، ثم قام بتوزيع طرود المواد الغذائية على العشرات من الأسر المستحقة والفقراء.

وأضاف الزري، أن وفد الجمعية واصل برنامج زياراته، حيث تم تفقد مشروع حي الشارقة السكني في محافظة بينتول فيندو بجمهورية ليبيريا، والتي تتكون من 27 بيت إيواء للفقراء، ومدرسة تعليمية ومستوصف صحي يخدم المرضى من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة، وسوق تجاري، وتوزيع المواد الغذائية على 100 أسرة مستحقة، فيما اختتم الوفد جولته بتفقد بعض المساجد والآبار المنفذة بمناطق متفرقة من العاصمة.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى دوماً إلى تحقيق المزيد من الارتقاء في مستوى الخدمة المقدمة للمستحقين عبر مشاريع وأعمال الجمعية، وزيادة حجم مشاريع الآبار والمشاريع الإنتاجية الصغرى، لتمثل باكورة مهنة تحقق لمستفيديها دخلاً يساهم في تأمين احتياجاتهم اليومية، كما تحرص على تنظيم وتنفيذ وتعميم مشروع العرس الجماعي في بلدان أفريقيا، لخدمة شريحة كبيرة من الشباب ممن تأخر زواجهم بسبب قلة الإمكانيات.