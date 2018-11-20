سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة بين "الشارقة صديقة للطفل" و"اليونيسف"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الثلاثاء في قصر البديع العامر، توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب "الشارقة صديقة للطفل"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام.

وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك لتطوير منظومة حقوق الطفل في المجتمع، والمدرسة والأسرة، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة كحاضنة للمؤتمرات المحلية والعالمية الداعمة للطفولة.

وقع مذكرة التفاهم الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، وجيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات والتعاون في مجال تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات بشكل سنوي، إلى جانب العمل على تبادل الدراسات والإحصائيات التي من شأنها الارتقاء بالجهود الرامية إلى ضمان بيئة صحية للأطفال واليافعين.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة، قد التقى مع جيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستعرض سموه منجزات إمارة الشارقة، ودورها الرائد في رعاية الأطفال والناشئة، كأول مدينة تحمل لقب "صديقة للأطفال واليافعين" على مستوى المنطقة والعالم العربي، إلى جانب حضورها على رأس قائمة المدن الداعمة للطفولة، عبر تبنيها للعديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز مكانة الطفل وتهيئة البيئة الآمنة والداعمة لمواهب الطفل وقدراته، مما أهلها لأن تتوج كأول مدينة على مستوى العالم تحمل اللقب وفقاً لمعايير اليونيسف الجديدة.

وتطرق اللقاء إلى بحث طرق التعاون المشترك، لتحقيق طموحات الشارقة لتعليم وتمكين الأطفال وتفعيل حقوقهم.

وأعلنت اليونيسف خلال الاجتماع عن تطبيق مبادرة "مدارس صديقة للأطفال"، في الشارقة 2019-2021، بهدف تعزيز البيئة المدرسية الجذابة للأطفال، تضمن الترفيه والمشاركة التفاعلية في محيط آمن وسليم يطبق التعلم عن طريق اللعب لمختلف فئات العمرية للأطفال.

واعتبرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بمثابة إقرار دولي استحقته الشارقة نتيجة مساعيها في تعزيز حقوق كافة الفئات من الأطفال المواطنين، والمقيمين على أرضها.

وأشارت رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، إلى أن حصول الشارقة على لقب "صديقة للأطفال واليافعين" في 2018، جاء في سياق ترجمة جهود المؤسسات الحكومية والخاصة كافة لرؤية الشارقة التي تتمحور حول بناء الإنسان، والاستثمار في البيئة المناسبة لتنمية شخصيته وثقافته وقيمه.

وأكدت الشيخة بدور القاسمي، أن إمارة الشارقة تؤمن بأن توفير بيئة مناسبة تقدم للأطفال كافة مقومات التربية الاجتماعية والثقافية والإبداعية، يسهم في تعزيز الانتماء والاستقرار الاجتماعي وفي تحفيز الأجيال القادمة على الإبداع في خدمة وطنها ودعم مسيرته نحو مستقبل آمن مزدهر.

من جانبه عبر خيرت كابالاري عن سعادته لإتاحة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الفرصة لاستقباله، ورعاية سموه الكريمة لتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً أن اختيار إمارة الشارقة كمدينة صديقة للأطفال واليافعين، يعكس التزام الشارقة تجاه الأطفال والاستثمار فيهم، لتوفير فرص قوية لنمائهم ورفاههم بشكل كامل.

حضر مراسم التوقيع كل من الدكتورة حصة الغزال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، وسعادة مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وأماني آل علي مدير مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، والطيب آدم ممثل منظمة اليونيسف في منطقة الخليج العربي، وعصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية في اليونيسف لدى دول الخليج.