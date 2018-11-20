"ضاحية الزبارة" بخورفكان يناقش استعداداته لـ "اليوم الوطني الـ 47"

الشارقة 24:

ناقش مجلس ضاحية الزبارة، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، برنامج احتفالات اليوم الوطني الـ 47، خلال اجتماعه التنسيقي الـ 17، برئاسة محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الزبارة، الذي عقد بمقر الضاحية بمدينة خورفكان.

وبحث الاجتماع الخطط والفعاليات التي ستقام في اليوم الوطني هذا العام، انطلاقاً من حرصها على الخروج ببرنامج متميز يعبر عن منجزات دولة الإمارات، ويعكس أهمية المناسبة في قلوب الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز المقترحات لفعاليات اليوم الوطني، وجرى التطرق إلى محاور برنامج الاحتفال وما سيتضمنه من فعاليات ترتبط بالثقافة الإماراتية الأصيلة، وفتح المجال لكافة أطياف المجتمع من مؤسسات وأفراد للمشاركة والتعبير عن الفرحة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تخص المواطنين ومناقشاتها ومتابعتها، بهدف دراستها والعمل على حلها وفق اختصاصات مجلس الضاحية.

جاء الاجتماع بحضور خلفان صالح النقبي نائب رئيس المجلس، والأعضاء خلفان مخلوف النقبي، وعبد العزيز الكسار الحمادي، وراشد سالم النقبي، وخالد موسى البلوشي، ومن كوادر المجلس عمر عرب النقبي مسؤول المجلس، وسعيد سالم النقبي، وإبراهيم الحمادي.