البطائح تستضيف بطولة الدولة الفرقية لاختراق الضاحية الجمعة

الشارقة 24:

استقبل سعادة محمد عبد الله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، صالح محمد حسن أمين السر العام لاتحاد الامارات العربية المتحدة لألعاب القوى، لبحث ودراسة ترتيبات إقامة بطولة الدولة الفرقية لاختراق الضاحية، برعاية المجلس البلدي لمنطقة البطائح، التي ستقام الجمعة المقبل، أمام حديقة البطائح العامة.

وأعرب بن حليس عن سعادته باستضافة البطولة في منطقة البطائح، حيث يسعى المجلس البلدي وبلدية البطائح إلى جعل البطائح وجهة رياضية وسياحية وثقافية، عبر استقطاب عدد من البطولات والفعاليات، نظراً لما تتمتع به المنطقة من توافر كافة المقومات اللازمة، مشيداً بالتعاون مع اتحاد الإمارات العربية المتحدة لألعاب القوى.

بدوره سيقدم المجلس البلدي وبلدية البطائح كافة أشكال الدعم اللوجستي والترتيبات التنظيمية للبطولة، مؤكداً على سياسة المجلس البلدي الرامية إلى التعاون مع كافة الجهات، من أجل خدمة وتطوير منطقة البطائح.

وفي سياق متصل، أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، استعداد البلدية الكامل لتوفير كافة الخدمات والترتيبات التنظيمية لتخرج البطولة بالشكل الذي يليق بإمارة الشارقة، وتعكس الجانب السياحي والإمكانيات المتوفرة في منطقة البطائح، وسوف يشارك فريق العمل التطوعي التابع لمكتب مدير البلدية في الإعداد والتنظيم للحدث الرياضي.

توجه الطنيجي بالشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والعقيد حران مبارك الجزيعي نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، لجهودهم وتعاونهم الدائم، ولسعادة عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، لدورة في نهضة وتطوير القطاع الرياضي في الإمارة، وصالح محمد حسن أمين السر العام لاتحاد ألعاب القوى وإدارة الاتحاد.

وأكد صالح محمد حسن أمين السر العام لاتحاد ألعاب القوى، أن بطولة الدولة الفرقية لاختراق الضاحية من البطولات الهامة على مستوى الدولة، حيث تم اختيار مكان إقامة البطولة أمام الحديقة العامة في البطائح، وسوف يتم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية والتجهيزات خلال الأيام القليلة استعداداً لانطلاق البطولة.

وأعرب أمين السر العام عن سعادته بالتعاون مع المجلس البلدي لمنطقة البطائح، في خطوة تعكس المسؤولية المجتمعية، واهتمام المجلس البلدي لمنطقة البطائح بجعل المنطقة مركزاً مهماً لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، خاصةً في ظل النجاح الكبير الذي تحقق في بطولة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي استضافها نادي البطائح وبلدية البطائح قبل عام، وحققت نجاحاً استثنائياً على مستوى دول الخليج العربي كأول نادي يستضيف هذه البطولة.