بلدية الحمرية تُكثّف استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

تواصل لجنة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 بمدينة الحمرية، استعداداتها للوقوف على كافة التحضيرات والاستعدادات الجارية، في إطار الاحتفال الذي سيقام في أرض المعارض والاحتفالات بالحمرية مساءً، لضمان انسيابية الفعاليات والبرامج بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، بجانب تزيين شوارع الحمرية بالأعلام والمجسمات الضوئية المستمدة من روح الاتحاد.

وأعلن كل من المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وبلدية الحمرية، منظما الحدث الوطني، عن اكتمال التحضيرات لاحتفالية المنطقة باليوم الوطني، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة، بمشاركة الجهات الرسمية والأهلية والمدارس في منطقة الحمرية.

ويتضمن برنامج الاحتفال، الذي يقام مساءً على ضفاف خور الحمرية، في أجواء مفعمة بالوطنية، العديد من الفقرات التي تعبر عن الموروث الإماراتي المجيد، بجانب إلقاء كلمات تتغنى بالحدث والوطن وتعبر عن الشكر والولاء للقيادة الرشيدة، بالإضافة لعرض فيديو عن القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، علاوةً على عروض مسرحية وشعبية غنائية، وفقرة الأسئلة الوطنية المتنوعة.

بدوره، أفاد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن الاحتفال سيشهد 15 فعالية رئيسية بجانب فقرات نوعية وطنية، تعكس عبر أنشطتها وبرامجها الحس الوطني المنتمي لتراب الإمارات الغالي، مشيراً إلى أنه تم تكليف لجنة من البلدية برئاسة سالم الشامسي مدير الاتصال المؤسسي، للتحضير والتنسيق مع كافة الشركاء والجهات ذات الصلة، لتنظيم الحدث الوطني.

وأكد الشامسي أن البلدية تحرص على مشاركة الأهالي بجانب دعوة الجهات الرسمية للمشاركة في الحدث الوطني، وأن أبرز ما يميز احتفالات مدينة الحمرية باليوم الوطني الـ 47 هي الفقرات المصاحبة لبرنامج الحفل، وتتمثل في ركن خاص للورش التعليمية للأطفال، وركن لعرض الحرف البحرية والمشغولات التراثية الوطنية، وركن ثقافي تفاعلي للأطفال وركن الفنون والرياضات القديمة، وعرض للأزياء الوطنية التراثية.