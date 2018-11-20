"الرؤية الإلكترونية" من منازل أسر نزلاء "إصلاحية الشارقة"

الشارقة 24:

نفذت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مشروع "رؤية" الإلكتروني المنزلي، حيث يتيح للأبناء رؤية الوالدين من نزلاء إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، عبر منصة إلكترونية من المنازل، بعد أن كانت الرؤية الإلكترونية التي تم إطلاقها عام 2017، مقتصرة عبر الغرف المهيأة بإدارة حماية حقوق الطفل التابع للدائرة وأفرعها، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ومحكمة الشارقة الشرعية.

وقد ساهمت الرؤية الإلكترونية بتحقيق سعادة النزلاء وذويهم، حيث انطلقت من منازل الأسر على مستوى إمارة الشارقة، تحقيقاً لنهج الدائرة الرامي إلى الاستفادة من البرامج الإلكترونية في تقوية الروابط الأسرية، والمساهمة في دعم التماسك الأسري في مختلف الظروف التي تتعرض لها الأسرة، من خلال توفير الوقت والجهد، وكذلك الجو المناسب للأبناء بأن ينعموا بنصائح الوالدين من خلال التواصل الذي يعزز الترابط بين أفراد الأسرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أحد الوالدين.

إسعاد المجتمع بمختلف السبل

وأكدت سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، سعي الدائرة الدائم إلى مواكبة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاق كل المشاريع أو المبادرات في مختلف المجالات الإلكترونية والتقنية والخدمات الذكية، التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمجتمع، وتحقيق السعادة لأفراده.

وأضافت المري، أننا نحرص من خلال هذا المشروع على إعطاء الفرصة للآباء، والأمهات لتوجيه أبنائهم، من خلال ممارسة دورهم الأبوي عبر هذه المنصة الإلكترونية من المنازل خلال قضائهم فترة التأهيل بالمنشئات الإصلاحية والعقابية، ولا سيما إن كان التواصل ينبع من داخل البيت الأسرة، مما يعطي الأسرة جانباً كبيراً من الاطمئنان وراحة البال، فضلاً عن أنه يوفر الوقت والجهد.

وثمنت عفاف المري تعاون "محكمة الأسرة" بالشارقة، ومركز ملتقى الأسرة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، في تنفيذ أحكام الرؤية ومحاولات الإصلاح الأسري بين الزوجين المنفصلين من أجل إعادة الطفل إلى البيئة السليمة، كما يجري عقد اتفاقيات بين الأطراف المتخاصمة حول كيفية مقابلة الطفل بالرضا، علاوةً على السعي للحد من المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها الطفل نتيجة انفصال أبويه من خلال معالجة الخلافات الناشئة بين الطليقين، بالإضافة للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة العامة لشرطة الشارقة في تذليل كافة العقبات التي تصادف فرق العمل، حيث تعد شرطة الشارقة مثالاً يحتذى به للشراكة المؤسسية في تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.

نولي اهتماما خاصاً بالأطفال والأسرة

ومن جانبه، أوضح علي محمد فخرا مدير إدارة حماية حقوق الطفل بالإنابة، أن فريق العمل القائم على مشروع الرؤية يقوم بالتنسيق مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية والأسرة المستفيدة لتحديد الأوقات المناسبة للتواصل مع النزيل، وإحضار جهاز "الآيباد" المخصص لمشروع الرؤية الإلكترونية، والمرتبط بالمنصة الإلكترونية الواقعة بإحدى الغرف المهيأة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية.