مركز خطم ملاحة حدودي يحتفي باليوم الوطني العماني

الشارقة 24:

قدم وفد من منفذ خطم ملاحة الحدودي بتقديم التهاني والتبريكات لمركز خطمة ملاحة العماني الحدودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لسلطنة عُمان الشقيقة.

ضم الوفد محمد الرئيسي مدير مركز جمارك منفذ خطم ملاحة، والمقدم حمد المزروعي مدير مركز الجوازات بمنفذ خطم ملاحة، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وأعرب وفد منفذ خطم ملاحة خلال زيارته لمنفذ خطمة ملاحة العماني، عن سعادتهم بهذه المناسبة الكريمة، مؤكدين حرص قيادة البلدين الشقيقين على توثيق أواصر الأخوة بين بلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشعوبها، لتحقيق أجمل صور التعاضد والتلاحم والتعاون والنماء.

وكان في استقبال وفد منفذ خطم ملاحة المقدم سيف بن سعيد البريكي ضابط مركز خطمة ملاحة العماني، وعدد من الضباط، وسط حفاوة وترحيب كبيرين.