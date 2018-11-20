مركز خطم الملاحة الحدودي يحتفي باليوم الوطني العماني

الشارقة 24:

قدم وفد من منفذ خطم الملاحة الحدودي التهاني والتبريكات لمركز خطمة الملاحة العماني الحدودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لسلطنة عُمان الشقيقة.

ضم الوفد محمد الرئيسي مدير مركز جمارك منفذ خطم الملاحة الحدودي، والمقدم حمد المزروعي مدير مركز الجوازات بمنفذ خطم الملاحة، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وأعرب وفد منفذ خطم الملاحة خلال زيارته لمنفذ خطمة الملاحة العماني، عن سعادتهم بهذه المناسبة الكريمة، مؤكدين حرص قيادة البلدين الشقيقين على توثيق أواصر الأخوة بين بلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشعوبها، لتحقيق أجمل صور التعاضد والتلاحم والتعاون والنماء.

وكان في استقبال وفد منفذ خطم الملاحة المقدم سيف بن سعيد البريكي ضابط مركز خطمة الملاحة العماني، وعدد من الضباط، وسط حفاوة وترحيب كبيرين.