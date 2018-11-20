سلطان الزعابي: 15 جهة مشاركة في "الساحل الشرقي للبيئة البحرية"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد سلطان عبيد الزعابي مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكلباء أن الغرفة بصدد إطلاق فعاليات النسخة الثانية لمهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية في كلباء، الخميس المقبل، بحديقة الشاطئ العامة ولمدة 3 أيام.

وأضاف أن ما يميز المهرجان هذا العام هو حجم المشاركة المؤسسية حيث من المتوقع مشاركة نحو 15 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الغرفة بمقر كلباء الإثنين، إلى أن المهرجان سيقام للمرة الأولى على ضفاف حديقة الشاطئ، مما يوفر المزيد من الزخم والإقبال على فعالياته.

وأشار الزعابي إلى أن أهداف الغرفة من وراء إقامة هذا المهرجان، تتمثل في إبراز وترسيخ التراث البحري، والترويج السياحي والاقتصادي لمدن المنطقة الشرقية.

واختتم مدير الغرفة بكلباء حديثه بالتأكيد على زخم برنامج المهرجان هذا العام حيث يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والفلكلورية.