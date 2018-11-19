الحكومة الإلكترونية بالشارقة تكرم المشاركين في إنجاح "جيتكس"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة حفل تكريم للمشاركين والداعمين لفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية2018 ، بحضور سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، وسعادة نور علي النومان مدير الدائرة، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات ومديري العموم ومديري الدوائر والهيئات الحكومية، في جامعة الشارقة بقاعة الزهري.

وأشار سعادة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية خلال كلمته التي ألقاها إلى أن مشاركة حكومة الشارقة في المعرض جاءت استجابة لتوجهات الدولة وطموحات قيادتها الرشيدة، بأن تكون في موقع الصدارة والريادة بين دول العالم التي تحرص على مواكبة العصر، والفوز بالمراكز الأولى في سباق التنافسية العالمية، وكسب الرهان على قدرات شعبها وأبنائها في تحقيق المنجزات التي ترتقي بواقع البشرية، وتعزز فرص التقدم العلمي والتقني والحضاري في كل مجال من المجالات.

وأضاف سعادة الشيخ خالد القاسمي "جاءت مشاركتنا بهدف إبراز الجهود التي تبذلها حكومة الشارقة في إطار سعيها إلى تحقيق التحول الرقمي وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة والارتقاء بسمعتها كمدينة نموذجية رائدة عالمياً ومثالية للعيش ولممارسة الأعمال، توفر أرقى مستويات الحياة، لمن يعيشون على أرضها من خلال توظيف التطورات المتسارعة، التي يشهدها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة المجتمع، والاستفادة من التحول الرقمي للارتقاء بجودة الحياة".

بعدها تم عرض فيلم قصير حول أبرز الفعاليات التي شهدها المعرض، وأهم إنجازات جناح "حكومة الشارقة" بالمعرض.

وفي ختام الحفل كرّم مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، جميع الجهات الحكومية المشاركة وجميع اللجان المنظمة لأسبوع جيتكس للتقنية 2018.