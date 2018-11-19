محمد بن شمل: مشاركة فاعلة للصيادين في "الساحل الشرقي للبيئة البحرية"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد محمد إبراهيم بن شمل نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك بكلباء، ورئيس لجنة الفعاليات والأنشطة بمهرجان الساحل الشرقي للبيئة البحرية، أن المهرجان بدورته الجديدة سوف يشهد مشاركة فاعلة ومميزة للعاملين بقطاع الصيد.

وأفاد في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش المؤتمر الصحافي الخاص بالمهرجان، أن جديد هذه النسخة هو إطلاق عدد من المسابقات الخاصة للصيادين بعموم الساحل الشرقي.

وأضاف بن شمل أن المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات، سيركز على إبراز الموروث الخاص بالبيئة البحرية، من خلال العديد من الفعاليات والورش والأهازيج الفلكلورية والعروض الحية للحرف المتعلقة بالبحر.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن المهرجان الذي يشارك به نادي الشارقة للرياضات البحرية، يمثل فرصة للزوار وأرباب مهنة الصيد، للتعرف والمقارنة بين ماضي هذه المهنة وما تكبده الآباء والأجداد من مشاق، وبين حاضرها وما شهدته من تطور لافت.