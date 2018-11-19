موارد الشارقة تنظم "استشراف المستقبل"

الشارقة 24:

عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، الإثنين، ندوة "استشراف المستقبل وصناعته" في مركز الذيد الثقافي بمدينة الذيد، لموظفي الجهات الحكومية بالمنطقة الوسطى.

حضر الندوة عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وسعيد معضد بن هويدن عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وصالح عبيد الطنيجي مدير المركز الثقافي بمدينة الذيد، وعلي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد، والرائد أحمد مطر الكتبي من إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وعبدالله الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع بالموارد البشرية، والعديد من كبار المسؤولين والموظفين بالمنطقة الوسطى.

وتناولت الندوة التي تهدف إلى إدارة وتنمية رأس المال البشري وتمكينه؛ إعادة اختراع المؤسسات الحكومية التي تركز على مفهوم الابتكار والاستشراف الحكومي، وكيفية تطبيقه على مستوى المؤسسة، وطرق رسم الجهات الحكومية للسيناريوهات المستقبلية، وتناول مفهوم الثورة الصناعية الرابعة.

وعلى هامش الندوة، أقيم معرض ترويجي لبرنامج "وفر" لخصومات موظفي حكومة الشارقة، تحت عنوان "تسوق مع وفر" الذي يعد فرصة لتعريف الموظفين بالجهات المشاركة في البرنامج، والخصومات والعروض المقدمة من خلالها، والجهات الجديدة المنضمة إلى برنامج "وفر".