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شرطة الشارقة تخرج 327 منتسباً بعدة دورات متخصصة

  • الإثنين 19, نوفمبر 2018 في 6:18 م
  • خلال تخريج مجموعة من المنتسبين للدورات
    خلال تخريج مجموعة من المنتسبين للدورات
أشاد العميد عبد الله إبراهيم بن نصار، مدير إدارة معهد التدريب، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال تخريج 3 دورات تدريبية، بمشاركة 327 منتسباً، بالبرامج المقدمة في مختلف الدورات، ودورها المهم في تنمية القدرات والحس الأمني لدى المشاركين.
الشارقة 24:
 
شهد العميد عبد الله إبراهيم بن نصار، مدير إدارة معهد التدريب، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بمقر المعهد وبحضور العميد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، تخريج 3 دورات تدريبية من إجمالي 14 دورة متخصصة، بمشاركة 327 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين بمختلف الإدارات بشرطة الشارقة، ووزارة الداخلية.
 
وأشاد العميد بن نصار بالبرامج المقدمة في مختلف الدورات، ودورها المهم في تنمية القدرات والحس الأمني لدى المشاركين فيها.
 
وفي ختام حفل التخريج، قام العميد بن نصار مدير إدارة معهد التدريب، بتسليم الشهادات للخريجين متمنياً لهم التوفيق.