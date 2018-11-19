"الشارقة لتطوير القدرات" تفتح باب التسجيل لـ "برنامج القادة"

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالدورة الحادية عشرة من برنامج الشارقة للقادة، الذي يستهدف الكوادر الوظيفية العاملة في المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.

ودعت "تطوير" جميع المؤسسات الراغبة في إشراك موظفيها في البرنامج إلى إرسال السير الذاتية الخاصة بموظفيها على البريد الإلكتروني [email protected] ، في موعد أقصاه 13 ديسمبر المقبل، مع العلم بأن البرنامج لا يشترط على المؤسسات ترشيح عدد محدد من موظفيها، حيث سيخضع جميع المرشحين لاختبارات يتم بموجبها اختيار المجموعة المرشحة وفق معايير محددة تراعي مبادئ الشفافية والمهنية.

وأكد سعيد علي الحمادي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي لدى الشارقة لتطوير القدرات-تطوير، أن برنامج الشارقة للقادة يستكمل رسالته في تعزيز قدرات الشباب الإماراتي، وصقل تجاربهم القيادية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة الشارقة، في تمكين الشباب، وتزويدهم بفرص ومقومات الريادة، والمهارات المتقدمة التي تساهم في بناء أجيال مؤهلة لاستكمال مسيرة التنمية، واستدامة الريادة التي حققتها الإمارات في شتى المجالات.

وأضاف الحمادي أن البرنامج يفتح المجال واسعاً أمام المشاركين لاكتساب الكثير من المهارات التي تعينهم في مسيرتهم المهنية والشخصية، حيث يقام البرنامج بتعاون معرفي مع كبرى المؤسسات الأكاديمية العالمية، التي تقدم نماذج متميزة في الإدارة والقيادة، إلى جانب تسليط الضوء على أهم التجارب الملهمة في الاستفادة من التقنيات الحديثة للارتقاء بالأداء وابتكار الحلول لتحديات العمل.

معايير القبول

وتضع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير، حزمة من الشروط للمشاركة في البرنامج، أهمها أن يكون المُرشح- المرشحة، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم تخصيص ثلاثة مقاعد لغير المواطنين من العاملين في الجهات الراعية للبرنامج، وعلى أن يتمتع المُرشح بخبرة لا تقل عن 5 أعوام في نفس المؤسسة، ويجتاز عدداً من الاختبارات.

كما يُشترط في المُرشح الحصول على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وأن يتراوح عمره ما بين 25-40 عاماً، ولا تقل سنوات الخبرة العملية عن ثلاثة أعوام، وأن يكون من مدراء الإدارات أو الأقسـام الإدارية في أحد القطاعين الحكومي أو الخاص، فضلاً عن إجادة اللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة، والالتزام بالمشاركة في الرحلة التعليمية التي ستقام في إيطاليا لمدة عشرة أيام، خلال الفترة المحددة، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من البرنامج.