شرطة الشارقة تكرم ضابطين متميزين من منتسبيها

الشارقة 24:

تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثلة في رفع نسبة إسعاد المتعاملين، وتقديم الخدمات الشُرطية والأمنية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، كرم العميد د. خليفة كلندر، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، كلاً من النقيب معمّر سالم حميد، والملازم صقر بن حميد القاسمي، من فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة الغرب الشامل.

وجاء التكريم نظراً لقيامهما بواجباتهما الوظيفية على الوجه الأمثل، خاصة في مجال خدمة المتعاملين، من خلال إنهاء الإجراءات وإنجازها بوقت قياسي، ما يعكس الوجه الحضاري لمنتسبي شرطة الشارقة.

وأشاد العميد د. خليفة كلندر بجهود المركز نظير هذا الظهور الراقي في التعامل مع شريحة المتعاملين، للنهوض بسياسة القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمضي قُدماً نحو الريادة في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع، مشيراً إلى التزام كافة مراكز شرطة الشارقة بميثاق إسعاد المتعاملين.

حضر التكريم العقيد يوسف عبيد بن حرمول، نائب مدير الإدارة، والمقدم عبد الله سالم النقبي رئيس قسم الخدمات المساندة بالإدارة، والرائد سالم أحمد الزعابي، رئيس مركز شرطة الغرب الشامل بالإنابة.