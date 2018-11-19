هيثم القاسمي يشهد أفراح بوهندي في خورفكان

الشارقة 24 – وام:

حضر الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، مساء الأحد، حفل الاستقبال الذي أقامه المستشار محمد بوهندي رئيس محكمة الاستئناف في الفجيرة، بمناسبة زفاف نجله عبد الله إلى كريمة العميد دكتور عبد الله بوهندي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في مدينة خورفكان، محمد الضنحاني مدير ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة، وعدد كبير من المسؤولين ووجهاء القبائل، وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.