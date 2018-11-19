سلطان القاسمي يشهد مؤتمري "الصيدلة" و"الإماراتي الألماني للطب"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح الإثنين، انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني للصيدلة والطب، والمؤتمر الإماراتي الألماني السادس للطب، وتقام فعالياتهما خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري، في مسرح الكليات الطبية بجامعة الشارقة، بمشاركة 130 جهة، و50 باحثاً ومحاضراً من 30 دولة.

وبدأت مجريات انطلاق المؤتمرين، بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لصاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايته لفعاليات المؤتمرين الدوليين، مشيراً إلى أن عقد جامعة الشارقة للمؤتمر الدولي الثاني في الصيدلة والطب، والمؤتمر الإماراتي الألماني السادس في الطب، معاً وفي وقت واحد، هو في حقيقة الأمر محصلة طبيعية للمكانة العلمية التي باتت عليها جامعة الشارقة، كصرح علمي في الآفاق العالمية في ميادين التعليم والتعلم والبحث العلمي.

وكشف النعيمي عن تحقيق جامعة الشارقة للعديد من الإنجازات العلمية، في إطار تلبيتها للتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، في تعزيز مكانتها في الآفاق العالمية، من بينها الفوز بمنحة بنك التنمية الإسلامي العالمية في مجال البحوث العلمية، حيث فازت مجموعة اكتشاف وتصميم الأدوية بمعهد الشارقة للأبحاث الطبية بجامعة الشارقة، بمشروع بحث ممول من قبل هذا البنك الإسلامي العالمي للتنمية، بقيمة 1.2 مليون دولار، مبيناً أن أهمية البحث تتمحور حول اكتشاف عقاقير جديدة وفريد من نوعها على مستوى العالم، لمقاومة ومكافحة أنواع البكتيريا المضادة للأدوية المعروفة.

ولفت النعيمي إلى أن مجموعة اكتشاف وتصميم الأدوية بمعهد البحوث الطبية بجامعة الشارقة، حصلت على ما نسبته 33 % من مجموع الأبحاث العلمية التي تمولها "مؤسسة جليلة" للباحثين في جامعات الدولة، لتمويل ستة أبحاث علمية على درجة كبيرة من الأهمية، يجريها العلماء والمتخصصون بجامعة الشارقة، بمبلغ 1.8 مليون درهم.

وفي كلمة للدكتور قتيبة حميد، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، وعميد كلية الطب، بين أن المؤتمر الدولي الثاني للصيدلة والطب، والمؤتمر الإماراتي الألماني السادس للطب، يسلطان الضوء على آخر ما وصل إليه التعليم الحديث في الطب السريري والبحوث الطبية، وطب الأسنان، والعلوم الصيدلانية، وعلم التمريض.

وأشار نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، إلى أن المؤتمرين سيسهمان في خلق جو مناسب لتبادل الخبرات وتحقيق شراكات فعالة في مجال التعليم الطبي، وخاصة في الدراسات العليا والتدريب المهني، بمشاركة أكثر من خمسين محاضراً من المؤسسات الألمانية وجامعة الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقدم البروفيسور توماس مونتي، عميد كلية الطب في جامعة لوبيك الألمانية، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه المستمر للتعليم ورعاية سموه لكافة أشكال التعاون بين جامعة الشارقة والمؤسسات العالمية، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك، هو تعاونٌ مثمر ويؤتي ثماره، حيث استضافت جامعة لوبيك أول مجموعة من طلبة الدكتوراه.

من جانبه أشاد البروفيسور كريستيان جورجينز المدير الطبي لمستشفى د. ج. هامبورغ، بالتعاون الكبير بين إمارة الشارقة وإقليم شمال ألمانيا، والقائم منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز الإمكانات العلمية للمؤسسات في البلدين، من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

وتخلل الحفل عرض فيلم قصير يعرض جهود جامعة الشارقة في مجال الطب والصيدلة، وما تحظى به من اهتمام كبير من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، والتي أثمرت في إقامة هذه المؤتمرين الطبيين الدوليين.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم المساهمين في إنجاح فعاليات المؤتمرين، وتسلم سموه بهذه المناسبة درعاً تذكارية قدمها البروفيسور نيكولا أبو تارة، مستشار وزارة الصحة لمستشفيات هامبورج بألمانيا.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة، المعرض المصاحب للمؤتمرين، واطلع سموه خلال جولته في أجنحة الجهات المشاركة على أحدث الأجهزة الحديثة في مجالات الطب بفروعه المختلفة، وما تقدمه المؤسسات الطبية والعلاجية في مجالات الرعاية الطبية وتقديم العلاج.

كما طاف سموه على الأجنحة الخاصة ببرامج العلوم الصيدلانية، وآخر إنتاجات شركات الأدوية العالمية العاملة في مجال إنتاج الأدوية والبحوث العلمية الخاصة بها.

وشارك في المعرض عدد من المؤسسات الطبية من داخل وخارج الدولة، إلى جانب الشركات العاملة في المجال الطبي والصيدلاني وكليتي الطب والصيدلة بجامعة الشارقة.

حضر الفعاليات الشيخ محمد بن صقر القاسمي، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة عبد الله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات الطبية، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة ونواب المدير، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.