"بلدية الشارقة" تفتتح صالة رياضية لموظفيها مجهزة بأحدث المعدات

الشارقة 24:

افتتحت بلدية مدينة الشارقة، في مبناها الرئيسي صباح الإثنين، صالة رياضية لموظفيها، مجهزة بأحدث التجهيزات والمعدات الرياضية وذات طابع جمالي لتضاف إلى إنجازات البلدية التي تحرص دائماً على تحقيق أعلى معدلات الرضا الوظيفي.

حضر الافتتاح سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومساعدوه وعدد من مدراء الإدارات والموظفين.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، أن افتتاح الصالة جاء تماشياً مع استراتيجية البلدية في توفير بيئة إيجابية محفزة لموظفيها، تساعد على الإبداع والابتكار، حيث تم استغلال إحدى المساحات داخل المبنى الرئيسي بالشكل الأمثل، وتم تحويلها إلى صالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات لممارسة الرياضة، عقب انتهاء الدوام الرسمي، لما لها من أهمية في تفريغ جميع شحنات الضغط النفسي والخروج من روتين الحياة وتحقيق الراحة النفسية والجسدية للموظف.

وأشار الطريفي إلى أن الصالة إضافة مميزة في البلدية، وتعتمد أسلوباً جديداً في الحث على الإبداع، وطريقة أخرى من طرق تحقيق سعادة الموظفين، وإضفاء الروح الإيجابية والتشجيع على الرياضة، فضلاً عن أهمية اللياقة البدنية، بحيث ستكون لجميع موظفي وموظفات البلدية، لممارسة الرياضة لما لها من أهمية في إضفاء المتعة وتقوية عضلات الجسم، وحرق الدهون والوقاية من الأمراض.

وختم بأن افتتاح الصالة يجسد رؤية البلدية في توفير البيئة الصحية بجميع مرافقها، حيث تم تزويد الصالة بمعدات الركض وتقوية العضلات واللياقة البدنية، لتكون شاملة لإجراء جميع التمارين.