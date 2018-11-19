سلطان بن أحمد يتفقد استعدادات انطلاق "إكسبوجر" 2018

الشارقة 24:

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية الصورة التي تشكل لغة عالمية واضحة لكل المجتمعات، على اختلاف ثقافاتها، ودورها المهم في العديد من القضايا الإنسانية والتنموية، لافتاً إلى أن مسؤولية المصور المبدع تتلخص في إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات، من خلال ما يطرحه عبر عدسته من مواضيع تمس حياتنا اليومية ومستقبل الأجيال.

جاء ذلك خلال جولة قام بها الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ضمن مركز إكسبو الشارقة، الذي يستعد لانطلاق المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، من تنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "لحظات ملهمة"، خلال الفترة من 21 حتى 24 نوفمبر.

ولفت رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إلى أن المهرجان يتوافق مع توجهات إمارة الشارقة التي تشكل وجهة رئيسة للمثقفين والمبدعين، وباتت حاضنة للفنون الإنسانية بأشكالها المختلفة، ومن بينها التصوير الفوتوغرافي، منوهاً بأهمية إكسبوجر في استقطاب أهم المصورين العرب والعالميين، لعرض إبداعاتهم ومشاركة خبراتهم ومعارفهم.

واطلع رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بحضور طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على جانب من المعارض الداخلية التي يتضمنها المهرجان، والقاعات المخصصة لإقامة ورش العمل والجلسات النقاشية، والمركز الإعلامي المخصص للإعلاميين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وخارجها، لتغطية أحداث المهرجان، كما تفقد المرافق المخصصة لتقديم الضيافة والتسهيلات.

والتقى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال جولته برؤساء وأعضاء اللجان التنظيمية للمهرجان، وتمت مناقشة سير العمل والخطط التنظيمية التي تم اعتمادها، من أجل إقامة دورة ناجحة بكل المقاييس، واستمع إلى ملاحظات اللجان التنظيمية وآرائها، وأعطى توجيهاته واقتراحاته المتعلقة بتقديم تجربة مميزة للمشاركين، وجذب شرائح واسعة من الجمهور لزيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته.