عائشة الكعبي: الشارقة نموذج يحتذى في رعاية الأطفال

الشارقة 24:

هنأت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، جميع الأطفال، وكافة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة العاملة في مجال الطفل، بمناسبة يوم الطفل العالمي، مشيدة بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وثمنت الكعبي ما قدمته الشارقة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما جعلها نموذجاً يحتذى به في رعاية الأطفال، حتى توجت بلقب أول مدينة صديقة للأطفال واليافعين، اللقب الذي يفخر به الجميع، لأنه يُسجّل ويُتوّج الجهود التي بذلت للاهتمام بالأطفال، والتي لم تقف على المستوى المحلي فقط، وإنما تعدتها إلى خارج الدولة، لتكون الشارقة خير سفير للطفل بما تعمل عليه من توفير للمرافق، والمراكز التي ترعى وتقدم كل مفيد وتربوي للطفل لينشأ أفضل تنشئة، ويتمتع بأفضل الحقوق التي تضمن له نمواً متكاملاً صحياً وذهنياً.

وأكدت الكعبي، أن الشارقة تحتفي في كل عام وتشارك العالم اهتمامه الكبير بالأطفال، إضافة إلى الجهود الجبارة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لخدمة الأطفال ومنحهم الاهتمام الذي يستحقونه، ومواكبة أحدث الجهود العالمية لتوفير الحياة الكريمة لهم، وتحقيق أحلامهم في العيش بكرامة والتمتع بكافة الحقوق في التعليم والصحة والتربية والمعاملة الحسنة، مما يبشر بمستقبل آمن للمجتمع.

واختتمت الكعبي بتجديد تعهد أطفال الشارقة، بأن الاحتفال بالأطفال الأعزاء مستمر طوال أيام السنة، وفي كل لحظةٍ وفقاً للرؤية والرسالة التي يتم العمل عليها لتوفير البيئة المناسبة والملائمة لهم لتطوير قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات، بناءً على برامج علمية منهجية ومدروسة تقدم على أيدي المختصين.