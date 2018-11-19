موارد ووثائق الشارقة تعززان الشراكة الحكومية

الشارقة 24:

عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة اجتماعاً مشتركاً مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف بهدف تعزيز الشراكة الحكومية وتفعيل آلية نظام إدارة الوثائق بالدائرة.

ناقش الاجتماع الذي حضره سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وعدد من مدراء الإدارات والخبراء والمختصين، البدء في إعداد مشروع نظام إدارة الوثائق الجارية والوسيطة ومراحل المشروع وآلية تنفيذه.

وأكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، سعي الدائرة لتحقيق رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في حفظ الوعي المعلوماتي والتاريخي لجميع الوثائق الحكومية باعتبارها الركيزة الأساسية والشاهد على التطور الحضاري والثقافي الملموس لإمارة الشارقة، مضيفاً أن الدائرة تسخر كافة امكانياتها لتطبيق هذا النظام الذي يُسهم في تطوير العمل الإداري وتسهيل الإجراءات وحفظها وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية.

من جانبه أشاد سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، بالدور الرائد والجهود المبذولة من دائرة الموارد البشرية بالشارقة باعتبارها حلقة الوصل والداعم الرئيسي لتحقيق أهداف واختصاصات الجهات الحكومية في الإمارة من خلال رفد الكوادر الوطنية المؤهلة لتحقيق أهدافها، مثمناً المساعي الحثيثة من الدائرة لتطبيق نظام مشروع إدارة الوثائق.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض توضيحي تطرقت من خلاله أسماء ناصر مدير إدارة الوثائق والأرشيف، إلى مراحل إعداد مشروع النظام والاَلية المتبعة في تنفيذه والتي تتمثل في تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة يتم من خلالها تحديد الاختصاصات التنظيمية والمهام والأنشطة لكافة الإدارات المعنية والمتطلبات الأساسية إلى جانب مرحلة حصر الوثائق وإعداد خطة نظام التصنيف ومدد الاستبقاء وصولاً إلى عملية التطبيق وتنفيذ خطة المشروع والتي تسهم في تنظيم إدارة الوثائق وحفظها.