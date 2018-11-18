منى كرم: مزرعة الزاهية الذكية... "مشروع طموح"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكدت منى كرم مدير فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بخورفكان، أن مشروع مزرعة الزاهية الذكية من المشاريع الواعدة التي تهدف من خلالها المدينة لدعم منتسبيها من ذوي الإعاقة.

وأوضحت في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش حفل افتتاح المزرعة، أنها تأتي ضمن مشروع مزرعة الزاهية للزراعة العضوية، وتستهدف الطلاب ذوي الإعاقة بمركز مسارات للتطوير والتمكين.

وأشارت إلى أهمية المشروع في خلق فرص عمل وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة على المستوى الاقتصادي، منوهة إلى دور شركة الاتصالات الكورية في توفير الدعم التقني للمزرعة، وتدريب الكوادر الفنية بالمركز والطلبة على استخدام هذه التقنيات.

وأضافت مدير فرع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن "المزرعة تعد من المشاريع الطموحة التي تعول عليها المدينة في تحقيق طفرة كبيرة في الممارسات الزراعية العضوية، خاصة في ظل تمتع المزرعة بمقومات تقنية متطورة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة".

واختتمت منى كرم حديثها بالتأكيد على أن المزرعة تعد إضافة قوية لمشروع مزارع الزاهية للزراعة العضوية، مبينة أن المرحلة الأولى لعمل المزرعة سيتم التركيز خلالها على زراعة وإنتاج الأعشاب العطرية.