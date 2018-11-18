منى عبد الكريم: "المزرعة الذكية"... رافد مهم لتمكين ذوي الإعاقة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شددت منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على أن المزرعة الذكية والتي دُشنت، الأحد، بفرع خورفكان، تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة في الجانب الزراعي.

وأوضحت في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن المزرعة التي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة الاتصالات الكورية "KT"، تتمتع بتقنيات متطورة منها تقنية العزل الحراري الداخلي بمعدل من 8 إلى 10 درجات عن درجات الحرارة خارج المزرعة.

وأشارت إلى تصميم المزرعة بتقنية الواقع الافتراضي، والتي تتيح من خلال نظارات افتراضية، لذوي الإعاقة والمشرفين على الزراعة، إمكانية التعرف على الجانب الافتراضي للمزرعة خلال العمل.

ونوهت إلى حرص المدينة على استثمار علاقات التعاون مع كوريا الجنوبية بما يصب في مصلحة ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع شركة الاتصالات الكورية بخصوص المزرعة، تأتي استمراراً للتعاون القائم والممتد مع الجانب الكوري، حيث سبق للمدينة التعاون مع إحدى الجامعات الكورية لتدريب الطلبة على العلاج بالموسيقى، وغيرها من أنشطة اقتصادية لتمكين ذوي الإعاقة.

وأفادت اليافعي أن التجربة الكورية في دعم ذوي الإعاقة من خلال التقنية الذكية، كانت دافعاً لتنفيذ المزرعة، من خلال تبادل الخبرات بما يعزز من الخدمات التي تقدمها المدينة لمنتسبيها.

وعن اختيار مدينة خورفكان لإنشاء المزرعة بها، أوضحت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن ذلك يعود لتجارب سابقة لفرع المدينة في الزراعة العضوية من خلال مشاتل الزاهية.

ولفتت إلى إمكانية تعميم تجربة المزارع الذكية مستقبلاً في فروع أخرى للمدينة كفرعي كلباء والذيد، معبرة عن ترحيبها بنقل التجربة لأي مؤسسة في عموم الدولة.