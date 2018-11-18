"الشارقة للخدمات الإنسانية" تفتتح مزرعة الزاهية الذكية الـ 1 محلياً

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، والشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، افتُتِحَت الأحد المزرعة الذكية في فرع المدينة بخورفكان، ضمن مشتل الزاهية الزراعي العضوي، والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركة الاتصالات الكورية "kt".

حضر حفل الافتتاح الذي أقيم بفندق الأوشيانك بمدينة خورفكان، سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، ومنى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وشيون يونغ ووك القنصل العام لجمهورية كوريا في دبي، وشانغ جيو هوانج، المدير التنفيذي لشركة الاتصالات الكورية، وحشد من المسؤولين.

وأبرمت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، على هامش الحفل، مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات الكورية، كما تضمن الحفل عرض مادة فلمية عن مزرعة الزاهية الذكية، وما توفره من وسائل لتنمية وتطوير المهارات الإنتاجية في أعمال الزراعة لذوي الإعاقة، واستعراض أحدث التقنيات التي تم رفد المزرعة بها.

بعد ذلك انتقل الحضور إلى فرع المدينة بخورفكان، حيث قص الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، شريط الافتتاح التقليدي، إيذاناً بافتتاح المزرعة.

وخلال جولة في أرجاء المزرعة، اطلع مسؤولو المدينة، وشركة الاتصالات الكورية، على خطة سير العمل والمهام التي سيقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة، وفق النظام الإلكتروني المتطور، وتعرفوا على أهم أهدافها المتمثلة بتوعية المجتمع بقدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة، في مجال العمل الزراعي، وتشجيع أصحاب العمل على استقطابهم.

تقنية متطورة

وتعتبر التقنية المستخدمة في المزرعة الذكية، الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من حيث المواد المستخدمة في الإنشاء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُقدَّمة من شركة الاتصالات الكورية.

وتوفر التقنية المستخدمة في المزرعة إمكانية جمع بيانات كبيرة، من خلال تتبع دورة الحياة من البذور إلى الحصاد، بالإضافة إلى تقنية "AIRGAP"، التي تمثل ثورة في هذا المجال، وهي عبارة عن رقاقة مكونة من 3 طبقات، يبلغ سُمكها 5 مم، تضمن عزلاً حرارياً يتراوح من 8 إلى 10 درجات مئوية، مع السماح بوصول نحو 90 % من ضوء الشمس، كما تضمن ترتيب تدفق الهواء الفريد، وتوفير أجواء ذات درجة حرارة منتظمة، مما يجعل تلك التقنيات مجتمعة، بيئة مثالية للزراعة العضوية.

ومن المتوقع أن تتنج المزرعة الذكية، مجموعة من النباتات العطرية خلال المرحلة المقبلة كالريحان الإيطالي، والنعناع، واللافندر والبابونج والزعتر، وإكليل الجبل، على أن يتم تسويق وتوزيع هذه المنتجات عبر نقاط بيع مختلفة، ومتنوعة، تستهدف قطاعات متعددة من المؤسسات، مثل المحلات التجارية والفنادق والمطاعم.

وتسعى "الخدمات الإنسانية"، من خلال المزرعة الذكية، إلى تحقيق الاستدامة، إذ تستهلك الزراعة التقليدية أكثر من 2000 لتر "600 جالون"، من الماء لكل كجم من الخضراوات المزروعة، في حين تستهلك هذه التقنية الحديثة أقل من 30 لتراً "10 جالونات"، من المياه لكل كجم من المحصول.

أهداف المزرعة

وتهدف المزرعة الذكية إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم في أعمال الزراعة الإنتاجية، وإيجاد الحلول لبعض المشاكل الاجتماعية كتغير المناخ، وضعف الدخل، وانخفاض العمالة الزراعية، وزيادة القوى العاملة وزيادة إنتاج المحاصيل.

كما تهدف المزرعة التي تعتبر استمراراً ناجحاً للتعاون بين المدينة، وجمهورية كوريا، إلى مساندة توجه المدينة والتأكيد على نهجها في احتواء ومناصرة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني في الزراعة العضوية التنافسية، وإكساب الأشخاص ذوي الإعاقة، قيم العمل وترسيخ ثقتهم بأنفسهم، وتعزيز دمجهم اجتماعياً واقتصادياً.

أما على الصعيد الاستراتيجي، فتهدف المزرعة إلى توفير معلومات وقاعدة بيانات أساسية، لتنفيذ مشروع مماثل في المستقبل، ودعم أهداف توظيف الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، والإعاقات المتعددة، والإعاقات الذهنية، بالإضافة إلى استثمار مُنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأرباح المشروع في مشاريع مساندة، وتنظيم استراتيجية عمل، لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال الزراعية، وإتاحة الفرصة لتعزيز انتشار المزارع الذكية في دولة الإمارات، ودول الخليج، وضمان الاكتفاء الذاتي لاقتصادات الدول من حيث إنتاجها للغذاء.