"موارد الشارقة" تجتاز "آيزو العمليات الإدارية" بجدارة

الشارقة 24:

اجتازت دائرة الموارد البشرية، في إمارة الشارقة، بجدارة المواصفة القياسية الدولية آيزو العمليات الإدارية، (9001:2015)، وهو الإصدار الجديد لآيزو ( 9001:2008)، الذي حصلت عليه الدائرة في عام 2016، ويأتي هذا الإصرار في النجاح، لتطبيق أفضل المعايير العالمية التي ترفع من مستوى الخدمات المقدمة لموظفي حكومة الشارقة، والباحثين عن عمل.

واستكمالاً لمسيرة التميز المؤسسي وإنجازات الدائرة، التي تنبثق من رسالتها "ثروة بشرية لريادة حكومية"؛ نجحت الدائرة في الحصول على آيزو التدريب (10015)، وذلك تأكيداً على توجهها الاستراتيجي في تقديم أفضل الممارسات الخدمية وفقاً لأفضل معايير الجودة والتميز.

وأكد سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن الإصرار والاجتهاد للحصول على المواصفة القياسية الدولية، "آيزو العمليات الإدارية"، كان حجر الأساس لبناء منظومة متكاملة، لتطبيق نظام مؤسسي مستدام، مبني على تنظيم سير العمل وتوثيق عملية الإجراءات والخدمات المقدمة، باتباع أفضل معايير الجودة والتميز، لتلبية متطلبات المتعاملين ورفع الرضا العام.

وأضاف أن الدائرة تضع نصب عينها، رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تركز على رفع مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بالعمل وتطوير العنصر البشري.

وأشار إلى أن "الآيزو" ساهم داخلياً في رفع مستوى الوعي والفهم لدى موظفي الدائرة، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وإدارة الإجراءات المترابطة كنظام متكامل بين الدائرة والدوائر الأخرى، لتحقيق الكفاءة والفعالية في سبيل تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.