شرطة الشارقة تطلق مبادرة "الفرق المجتمعية الطلابية" بالمدارس

الشارقة 24:

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، مبادرة تعد الأولى من نوعها، تحت مسمى فرق الشرطة المجتمعية بالمدارس، وتهدف لإشراك عددٍ من طلبة المدارس في مهام عمل الشرطة المجتمعية، ضمن إطار النطاق المدرسي.

وأوضح المقدم أحمد محمد المري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن المبادرة جاءت في إطار التعاون المشترك مع الشريك الاستراتيجي لشرطة الشارقة، وهي منطقة الشارقة التعليمية، ومجلس الشارقة للتعليم، الذين أظهرا اهتماماً كبيراً، ودعماً مباشراً لجهود القيادة العامة في أنشطتها، ومبادراتها المختلفة، وتم تطبيق المبادرة بصورة مبدئية في أربع مدارس حكومية، خاصة للبنين، والبنات.

ومن الاختصاصات والمهام التي سيقوم بها طلبة فريق الشرطة المجتمعية في المدارس، نشر ثقافة الشرطة المجتمعية بين الطلاب من خلال برامج التوعية في الإذاعة الصباحية، والأنشطة المدرسية المختلفة، ورصد السوكيات والظواهر السلبية، ومعالجتها، وتقويمها بالتعاون مع الاختصاصيين في إدارة المدرسة، والشرطة المجتمعية.