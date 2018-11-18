"استشاري الشارقة" يجيز "خطاب الرد" ويقر توصيات سياسة "البلديات"

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعمال جلسته الثالثة لدور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي التاسع، المشروع المقدم من قبل اللجنة المُشكلة، للرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس بمقره، برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس، حيث تلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر اللجنة المشكلة، مشروع خطاب الرد.

وبعد مناقشة مستفيضة، وإضافة من قبل الأعضاء والعضوات صادق المجلس على مشروع الرد على خطاب الافتتاح في جلسته العامة، وأكدت رئيسة المجلس أنه سيتم رفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتناول الخطاب رفع أسمى معاني الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بالمواطنين والمقيمين، ورؤية سموه السديدة بانتخاب المجالس البلدية ومجالس الضواحي انتخاباً كاملاً.

ثم ناقش المجلس توصياته، بشأن سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة، والواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات.

وبعد نقاش، أقر المجلس توصياته، بشأن مناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.

وفي ختام الجلسة، أعلنت سعادة خولة عبد الرحمن الملا أن الجلسة المقبلة وهي الرابعة، ستخصص لمناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي، وستعقد يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري.