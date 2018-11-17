"أصدقاء السكري" تختتم "الدائرة الزرقاء 10"

الشارقة 24:

تماشياً مع اليوم العالمي للسكري، اختتمت جمعية أصدقاء السكري، في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، السبت، في مقر مؤسسة رياضة المرأة، فعالية "الدائرة الزرقاء 10"، التي جاءت هذا العام تحت عنوان "أولمبياد العائلة".

تضمنت العديد من الفقرات التثقيفية والرياضية الرامية إلى توعية وتثقيف أفراد المجتمع بطرق الوقاية والتعايش مع مرض السكري، وحملت شعار "مع بعض أحلى.. العائلة والسكري".

حضر الفعالية كل من سعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وإيمان راشد سيف مدير إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وسعادة خولة الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري.

اشتملت الفعالية على عدد من المسابقات الرياضية والفقرات التثقيفية الغذائية، إضافةً إلى تقديم استشارات وفحوصات مجانية وإجراء سحوبات على الهدايا والجوائز للجمهور.

وشهدت الفعالية حضوراً كبيراً ولافتاً من فئات واسعة من السيدات وأطفالهن، الذين حرصوا جميعاً على التفاعل مع الفقرات والمشاركات في النشاطات الرياضية والاستمتاع إلى الرسائل التوعوية التي أكدت عليها الفعالية.

وأكدت سعادة خولة الحاج رئيس جمعية أصدقاء السكري، أن رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لجمعية أصدقاء السكري، ومبادراتها، ومشاريعها، أسهمت في تمكين الجمعية من تحقيق أهدافها، والوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة، وعززت من الجهود الصحية التي تبذلها إمارة الشارقة، ودولة الإمارات للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً حرص جمعية أصدقاء السكري على إطلاق المبادرات والحملات والبرامج التثقيفية التي تعنى برفع مستوى الوعي الصحي بمرض السكري، ودعم ومساندة المرضى والتشجيع على تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة البدنية تحقيقاً لأهداف الجمعية.

من جهتها، قالت الدكتورة إلهام الأميري نائب رئيس جمعية أصدقاء السكري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة: "هناك ما يزيد عن 425 مليون شخص حالياً يعيشون مع مرض السكري، معظمهم من النوع الثاني والذي يمكن الوقاية منه إلى حد كبير من خلال ممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وتعزيز البيئات المعيشية الصحية، وتلعب الأسرة دوراً رئيسياً في الحد من فرص الإصابة بهذا المرض، من حلال تشجيع تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة".

وأكدت الأميري أن تنظيم هذه الفعالية جاء بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، وتشجيعهم على نمط الحياة الصحية، وتقليل فرص إصابتهم بالأمراض، مشيرةً إلى أن واحداً من كل اثنين ممن يعانون من السكري من النوع الثاني لم يتم تشخيصهم بعد ولم يعلموا بإصابتهم بالمرض، لذلك فإن التشخيص المبكر والعلاج هما الركيزة الأساسية لمنع المضاعفات الناجمة عن مرض السكري وتحقيق نتائج صحية.

وأضافت الدكتورة الهام الأميري: "وفقاً للإحصاءات فإن أقل من واحد من بين كل 4 أفراد ضمن الأسرة الواحدة يتمكن من الحصول على برامج التثقيف حول السكري، رغم أن كثيراً من الدراسات أثبتت أن دعم الأسرة ودمج أفرادها في رعاية مرضى السكري له تأثير كبير في تحسين النتائج الصحية، ولذلك من المهم أن تكون التوعية والدعم متاحة لجميع المصابين بالسكري وأسرهم للحد من التأثير النفسي السلبي للمرض والذي يمكن أن يؤثر على جودة الحياة ونوعيتها".