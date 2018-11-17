"تطوير معايير العمل"بالشارقة تنظم جلسة يوغا لـ 5 آلاف عامل

الشارقة 24:

سعياً منها لإدخال السعادة في قلوب شريحة العمال، نظمت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، الجمعة، جلسة يوغا لأكثر من 5 آلاف عامل، وذلك في مركز إكسبو الشارقة، جاءت الجلسة بهدف المساهمة في إحداث التغيير في نظام حياة العمال، ومنحهم أسلوب حياة أفضل.

وتولى الإشراف على جلسة اليوغا، غوروديف شري شري رافي شانكار، مؤسس مركز فن الحياة وسفير السلام والقيم الإنسانية العالمي، والذي يعمل من خلال مشاريعه الخدمية المختلفة، على تعزيز اليوغا والتأمل وتقنيات التنفس الفعالة، بما في ذلك تمارين "شودارشان كريا"، بين الأفراد والمجتمع، بهدف تحسين حياتهم وأسلوبها، وخلال الجلسة قام غوروديف شري شري رافي شانكار، بتعريف المشاركون في الجلسة على أنواع مختلفة من اليوغا، وقدم لهم شرحاً وافياً حول تفاصيلها وطرق التعامل معها.

وفي هذا السياق، أكد سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن الهيئة ومنذ انطلاقها، عملت على تنظيم العديد من المبادرات الهادفة إلى تحسين مستوى حياة العمال والموظفين وظروف معيشتهم، بحيث تتلاءم مع طبيعة واقع المجتمع المحلي وقيمه وعاداته وتقاليده، ونجاح هذه المبادرات، يساهم بلا شك في تحسين بيئة العمل في إمارة الشارقة، الأمر الذي دعا له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتوجه القصير بالشكر الجزيل لإدارة مركز إكسبو الشارقة على تعاونهم في تنظيم هذه الجلسة، وتوجه بالشكر أيضاً إلى غوروديف شري شري رافي شانكار، وكل من ساهم في تنظيم هذه الجلسة للعمال.

ولفت القصير، إلى أن اليوغا هبة لا تقدر بثمن، فهي طريق تمكننا من استكشاف الذات الداخلية وتذوق السعادة، فهي لا تعد مجرد علم وقائي وعلاجي، يعمل على توفير بعض الفوائد للجسم فحسب، وإنما تمتلك تأثيراً ايجابياً كبيراً على العقل والروح أيضاً.

وأشار القصير إلى أن تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، لجلسة اليوغا، يأتي انطلاقاً من ايماننا، بضرورة نشر الروح الإيجابية بين شريحة العمال، ومنحهم تجربة جديدة تساهم في تحسين حياتهم، وتخفف من وطأة ضغوط العمل، وترفع من مستوى رفاهيتهم.