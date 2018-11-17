"جزيرة النور" تأخذ طلبة المدارس في رحلة إلى عوالم الطبيعة

الشارقة 24:

حرصاً على إثراء معارف الأطفال، استضافت جزيرة النور، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، رحلة تعليمية وترفيهية لمجموعة من طلاب المرحلة الابتدائية من مختلف المدارس، بهدف استكشاف المعالم الجمالية التي تضمها الجزيرة، باعتبارها وجهة تمتاز بتصميمها الهندسي، فهي تجمع ما بين الطبيعة والفنون المعاصرة والتصاميم المعمارية الخلابة.

وتعرّف الطلاب خلال زيارتهم على أهم ما تتضمنه الجزيرة من حياة نباتية، حيث تجوّل المشرفون المتخصصون بالصغار حول باقة "المتاهة الاستوائية"، واستمعوا لشروحات علمية مبسّطة تعرّف بمئات الأنواع من الفراشات التي تضمها الجزيرة، ويصل عددها إلى نحو 22 نوعاً مختلفاً تم جلبها من مختلف دول شرق آسيا وأميركا الجنوبية، إلى جانب استمتاعهم بالمشروبات والوجبات الخفيفة التي توفرها الجزيرة في أجواء مريحة يضمها "مقهى نور".