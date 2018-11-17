مواقف الشارقة مجانية خلال عطلة المولد النبوي الشريف

الشارقة 24:

أكدت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن المواقف ستكون مجانية، غداً الأحد، بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي مناطق شارع الحصن "مجمع البنوك"، في منطقتي الشويهين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهين، وشارع قيس بن أبي صعصعة "سوق الطيور" في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش "البحيرة" من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3.

أكدت البلدية ضرورة التزام أفراد الجمهور وعدم إساءة استخدام المواقف كالوقوف المزدوج وغيرها من التجاوزات.

وتحرص بلدية مدينة الشارقة على توفير كل الخدمات والتسهيلات للجمهور، وتوفير المواقف العامة في جميع الأوقات للزوار والقاطنين ومنع سوء استغلالها.