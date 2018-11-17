مجلس "جائزة الشارقة للأسرة الرياضية" يكشف سفراء الدورة الـ 2

الشارقة 24:

كشف مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، التي تنطلق تحت شعار "أبطال خلف الأبطال"، عن قائمة سفراء الدورة الثانية من الجائزة، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الأمناء مع سفراء الجائزة، في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وحضر اللقاء عن مجلس الأمناء كل من، سعادة عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وسعادة ندى عسكر النقبي، أمين عام الجائزة، وسعادة خولة السركال، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة، وسعادة حنان المحمود، رئيس لجنة التسويق والفعاليات، ود. صلاح طاهر، رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة.

وتضم قائمة السفراء، التي تم تقسيم أعضائها على فئات الجائزة الأربع، حرصاً على مزيد من التخصصية والتنوع في بث رسائل الجائزة، نخبة من الشخصيات الإعلامية والرياضية والمجتمعية المؤثرة، التي ستعمل على التعريف بالجائزة على أوسع نطاق، بغية الوصول إلى مشتركين جدد.

وتشمل القائمة أسماء بارزة في مجال الرياضة وهي، "صالحة البسطي"، القانونية والناشطة في المجال الرياضي، التي أسست فريقاً للجري مع زميلاتها في العام 2015، إلى جانب كل من لاعب كرة القدم السابق الإماراتي، محسن مصبح، ولاعبة "الكروس فيت"، الشيخة شيخة بنت فيصل القاسمي، ومدير تطوير اللياقة البدنية في نادي زعبيل للسيدات، عبير الخاجة، صاحبة الجهود الواضحة في مجال تمكين المرأة رياضياً في المجتمع الاماراتي، ومحمد القايد، البطل الإماراتي الأولمبي، الحائز على الذهبية الأولى في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة بجاكرتا.

ومن الإعلامين والمؤثرين تضم القائمة، منذر المزكّي الشامسي، أحد الوجوه الإماراتية المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتطوع في مجال حقوق الإنسان داخل الدولة وخارجها، وسفير مؤسسة الامارات للشباب، وسفير مؤسسة تحقيق أمنية، والإعلامي محمد المناعي، مذيع في مؤسسة دبي للإعلام، والشاعرة الإعلامية صفية الشحي.

وسلط مجلس أمناء الجائزة خلال الاجتماع الضوء على أهداف الجائزة، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال "برنامج سفراء الجائزة"، وأكد أعضاء المجلس على أهمية الأدوار التي سيقوم بها سفراء الجائزة من خلال الورش والبرامج الترويجية التي ستعقد في إمارات الدولة السبع، إلى جانب إسهامهم الكبير في الترويج للجائزة واستقطاب أكبر عدد ممكن من المشاركات.

وتم توزيع السفراء على فئات الجائزة الأربع وذلك على النحو التالي: محسن مصبح فئة الأسرة الرياضية، والشيخة شيخة بنت فيصل القاسمي، وعبير الخاجة، وصالحة البسطي، فئة أسرة البطل، ومحمد القايد الحمادي، فئة أسرة بطل - بطلة ذات إعاقة، ومنذر المزكي، ومحمد المناعي، وصفية الشحي، فئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية.

وعن هذا الاختيار أكد سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، أن اختيار هذه النخبة من الأسماء، ذات الحضور المؤثر على صعيد العمل المجتمعي والإعلامي والرياضي في الدولة، يعكس حرص الجائزة على الوصول إلى أكبر عدد من المشتركين، ضمن الأوساط التي يعملون بها لرفع الوعي بالجائزة وأهدافها والتي تسهم في تحفيز جميع فئات المجتمع الإماراتي على ممارسة الأنشطة الرياضية المتنوعة، إلى جانب لفت انتباههم إلى تبني الأنماط الصحية.

وأضاف رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، أن الجائزة التي انطلقت من إمارة الشارقة، تمنح الفرصة لجميع الأسر الرياضية في إمارات الدولة التي حقق أفرادها إنجازات رياضية على الصعيدين التنافسي الرسمي والمجتمعي، لتقديم طلبات للانتساب والمشاركة.

وتبلغ القيمة المالية الإجمالية لجوائز الدورة الثانية من الجائزة، 600 ألف درهم في فئاتها الأربع.