عائشة القاسمي: الإمارات الأفضل في التسامح والتعايش السلمي

الشارقة 24 – وام:

أكدت الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة أن دولة الإمارات تعد الأفضل في التسامح والتعايش السلمي.

وأضافت في كلمتها خلال الملتقى الثاني لجمعية الاتحاد الذي أقيم بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح أن "الإمارات تضم أكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والطوائف والملل والثقافات يمارسون حياتهم الطبيعية دون أدنى مشكلة وهذا بحد ذاته يعد إنجازاً كبيراً يسجل لدولتا وللقيادة الرشيدة وأيضاً لقوانيننا المنظمة لهذا التعايش وعلينا أن نسير على نهج قادتنا لضمان استمرارية ما نشهده الآن من تسامح وتعايش واحترام للتعددية الثقافية".

ومن جهتها، أوضحت فاطمة الحواي المنسق العام للملتقى رئيس اللجنة الثقافية بالجمعية أن التسامح من أقوى مكارم الأخلاق فالشعوب المتسامحة هي الأقوى، فهذه الفضيلة تزرع الثقة بين الأفراد، مؤكدة أن هذا ما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة.

ضم الملتقى الذي حضره عدد من الشيخات وممثلين عن المؤسسات الحكومية بالشارقة وجمع من الجاليات العربية والأجنبية معرض "من حياة الشعوب التي تعايشت على أرض الإمارات الحبيبة"، وعرضت على مسرح الجمعية لوحات متنوعة من التراث والفلكلور الخاص بعدد من الدول، وبمشاركة جامعة الشارقة ومدرسة الكمال الخاصة والمدارس الباكستانية ومدرستنا الثانوية الإنجليزية.