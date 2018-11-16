عيسى هلال: 150 دراجاً شاركوا في مسيرة شيص للدراجات النارية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عن مشاركة 150 دراجاً، في مسيرة شيص للدراجات النارية، التي نظمها المجلس، مساء الجمعة.

ولفت سعادته، إلى تنظيم الفعالية برعاية وحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس، والذي يحرص على تقديم كافة سبل الدعم، لمختلف فعاليات المجلس.

وأشار سعادة الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن المسيرة التي تقدمها الشيخ سهيل بن حشر بن دلموك، جاءت تعبيراً عن أهمية الرياضة، في نشر ثقافة التسامح، لا سيما في ظل تنظيمها، تزامناً مع يوم التسامح العالمي.

وفي الختام، نوه سعادته إلى حرص المجلس، على الترويج السياحي لمنطقة شيص، والتي تشهد طفرة نوعية في شتى المجالات، نتيجة لما تحظى به من مشاريع تنموية عملاقة.