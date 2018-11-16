صقر القاسمي يؤكد حرص "الشارقة الرياضي" على نشر ثقافة التسامح

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أهمية الرياضة، في تعزيز ونشر ثقافة التسامح، لدى مختلف الشرائح المجتمعية.

وأوضح رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مسيرة شيص للدراجات النارية، التي نظمها المجلس، تزامناً مع يوم التسامح العالمي، أن المجلس يحرص كل الحرص، على تعزيز ثقافة التسامح، انطلاقاً من دوره الرياضي والمجتمعي.

وأشاد الشيخ صقر القاسمي، بحسن استقبال أهالي منطقة شيص وتفاعلهم مع الحدث، وثمن جهود الفرق المشاركة في المسيرة، من الدولة وعدد من الدول الخليجية.

وفي الختام، أوضح رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن اختيار منطقة شيص لاستضافة الفعالية، يأتي انطلاقاً من حرص المجلس، على الترويج السياحي لهذه المنطقة المهمة، والتي تتمتع بمقومات كبيرة، أهلتها لتكون وجهة سياحية مهمة.