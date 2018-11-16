مجلس الشارقة الرياضي ينظم مسيرة شيص للدراجات النارية

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن فعالياته في يوم التسامح العالمي، نظم مجلس الشارقة الرياضي، مسيرة كرنفالية للدراجات النارية، انطلقت من نادي الشارقة للسيارات القديمة، وصولاً لمنطقة شيص التابعة لمدينة خورفكان.

شهد فعاليات المسيرة، التي تضمنت مشاركة العديد من فرق الدراجات النارية، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحضور سعادة خميس سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى.

كما شهد الفعالية، سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحمد خميس النقبي نائب والي شيص، ولفيف من المسؤولين والأهالي.

بدأت المسيرة، التي ضمت نحو 150 دراجاً، من المواطنين والمقيمين ودول الخليج العربي، تقدمهم الشيخ سهيل بن حشر بن دلموك، انطلاقاً من نادي الشارقة للسيارات القديمة، مروراً بمدينة الذيد، وحتى محطتها الأخيرة في منطقة شيص.

وضمن الفعاليات المصاحبة، نظم المجلس حفلاً لتكريم المشاركين من الدراجين، والجهات الداعمة، وممثلي وسائل الإعلام، في ختام المسيرة.

جاءت المسيرة، ضمن فعاليات مجلس الشارقة الرياضي، للاحتفال بيوم التسامح، كتعبير عن دور الرياضة، في تعزيز التواصل، ونشر ثقافة التسامح.