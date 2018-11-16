شيوخ القواسم يحضرون أفراح آل فكري بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

حضر الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، حفل الاستقبال، الذي أقامته عائلة المرحوم الدكتور محمود محمد فكري، بمناسبة زفاف نجلهم "أحمد"، إلى كريمة عبد اللطيف محمد هاشم فكري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف، الشيخ عبد الله آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ ماجد بن حمد القاسمي، والشيخ خالد بن محمد بن خالد بن أحمد القاسمي، وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.