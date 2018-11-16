جاسم المازمي: الإمارات مثالٌ للتعايش والتسامح

الشارقة 24:

تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح، صرح جاسم المازمي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات الشارقة، أن التسامح هو الاحترام والتقدير وقبول أشكال التعبير الذي لا يؤذي ولا ينتقص من أحد، وبأن البشر على اختلافات ثقافاتهم ودياناتهم فلهم الحق في العيش بسلام، وجميعها صفات يتحلى بها المجتمع الإماراتي.

وأكد رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات الشارقة، أن الإمارات مثال للتعايش والتسامح، عبر مساهمتها في تعزيز ونشر مفهوم التسامح حول العالم، بفضل سياسة القيادة الرشيدة القائمة على قيم التسامح والوسطية والاعتدال واحترام الآخر، حيث انتهجت دولة الإمارات منذ تأسيسها سياسة الانفتاح والتسامح، منذ عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، على مبدأ عدم الانحياز لأي تعصبات أو صراعات، ومد يد العون والمساعدة لدول العالم أجمع، وترسيخ ما يتحلى به شعب الإمارات من قيم الإسلام الحنيف والعادات العربية الأصيلة.